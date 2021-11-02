Але бачу фото переміщення російських військ в американських медіа, та ще й не будь-яких, а саме тих, що мають свої джерела в адміністрації Байдена.

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Роки спільної роботи з нашими партнерами навчили мене, що американській розвідці можна довіряти. Я не за паніку, а навпаки за готовність і системний підхід.

Наразі на всіх майданчиках обговорюється бажання Китаю отримати контроль над Тайванем. І головне питання: чи готові тайванці боротися проти свого поглинання Китаєм або підуть на поступки.

Цікаво Зеленський має готуватися до війни

Якщо це відбудеться, то російський режим спробує розширити свій контроль за нашою територією. Майже 100% через соціально-економічну дестабілізацію і потім задіяння військових засобів.

Саме тому без паніки та емоцій слід побудувати системну відповідь Кремлю. І дуже важливо, щоб влада чесно і спокійно розмовляла з українцями щодо можливих загроз – без зайвих емоцій, але з розумінням: що і для чого зробити.