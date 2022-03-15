Украина понимает, что сейчас не вступит в НАТО, – Зеленский на встрече лидеров государств

Владимир Зеленский выступил 15 марта на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force. Президент в частности отметил, что Украина осознает невозможность вступления в альянс НАТО в нынешних условиях.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что украинское небо нужно защищать так же, как и небо Североатлантического альянса. 24 канал передает детали выступления президента Украины.

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Украина и НАТО

По словам президента Украины, годами наше государство слышало о якобы открытых дверях в НАТО, но стало понимать, что сейчас нам туда точно не войти.

Мы адекватные люди. Нам нужно рассчитывать на себя и наших партнеров. Украина сейчас не претендует на активизацию 5-й статьи договора о НАТО. Но каков будет ответ НАТО членам альянса, если они уже обращаются за защитой?

– отметил президент Украины.

К слову, Владимир Зеленский напомнил об обстрелах Россией Яворовского полигона на Львовщине, что в 20 километрах от границы страны-члена НАТО Польши. Кроме того, президент подчеркнул, что на территории Альянса уже падали российские беспилотники.

Выступление Владимира Зеленского на встрече лидеров государств: смотрите видео