Разом з тим Зеленський наголосив, що українське небо потрібно захищати так само, як і небо Північноатлантичного альянсу. 24 канал передає деталі промови президента України.

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Україна і НАТО

За словами президента України, роками наша держава чула про нібито відкриті двері у НАТО, але почала розуміти, що зараз нам туди точно не увійти.

Ми адекватні люди. Нам треба розраховувати на себе і на наших партнерів. Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті договору про НАТО. Але якою буде відповідь НАТО членам альянсу, якщо вже вони звертаються по захист?

– зазначив президент України.

До слова, Володимир Зеленський нагадав про обстріли Росією Яворівського полігону на Львівщині, що за 20 кілометрів від кордону країни-члена НАТО Польщі. Крім того, президент підкреслив, що на території альянсу вже падали російські безпілотники.

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