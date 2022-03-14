Украина попросила МАГАТЭ отстранить россиян от влияния на решения по украинским вопросам

Россия напала на Украину, и уже на нашей территории создает угрозу всему миру – атакуя атомные станции. При таких обстоятельствах наше государство ожидает от МАГАТЭ решительных шагов.

Да хотя бы отстранить Россию от участия в принятии решений в МАГАТЭ по украинским вопросам. Об этом рассказал глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Олег Кориков.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Россияне не должны иметь право участия в принятии решений по Украине в МАГАТЭ

Российские оккупанты захватили две атомные станции в Украине – Чернобыльскую и Запорожскую. Какова должна быть в этой ситуации роль Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ)? На этот вопрос ответил глава ГИЯРУ Олег Кориков.

По его словам, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины постоянно поддерживает контакт с МАГАТЭ и информирует организацию о каждом событии на украинских ядерных объектах.

Но пока от МАГАТЭ мы не получили какую-либо действенную реакцию, никаких сдвигов для обеспечения и соблюдения базовых требований ядерной и радиационной безопасности не произошло,

– отметил Кориков.

О чем речь:

Россия продолжает создавать опасность на мирных ядерных украинских ядерных объектах, которые по международным соглашениям находятся под расширенными гарантиями МАГАТЭ.

Небо над Украиной НАТО не закрыло – даже над зонами наблюдения ядерных установок.

Что же говорить об элементарных вещах – работе систем радиационного контроля, поставках пищи и лекарств для персонала и так далее.

Почему это происходит? Кориков подчеркнул, что на решение МАГАТЭ оказывает заметное влияние Россия. Среди руководства организации – едва ли не сотня россиян. Даже заместитель гендиректора – второе лицо в МАГАТЭ – это гражданин России.

Украина обратилась к МАГАТЭ с предложением отстранить граждан России от участия в принятии решений по украинским вопросам. Мы настаиваем, чтобы их отстранили даже от ознакомления с документами, поступающими из Украины в МАГАТЭ. Но – пока решение не принято,

– сообщил Олег Кориков.

Тем временем Путин готовит провокации и теракты в России: смотрите видео