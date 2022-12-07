В Украине говорят, что Грузия игнорирует просьбу о генераторах: в Тбилиси "не слышали о таком"

Украина обратилась к Грузии с просьбой о поставках генераторов, ведь в результате массированных российских обстрелов по энергообъектам по всей стране действуют отключения света. Однако грузинские власти заявили, что впервые об этом слышят.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Украина остро нуждается в помощи в восстановлении энергосистемы. Для того чтобы освещать больницы, дома и школы, нашему государству нужны генераторы и трансформаторы.

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В Грузии говорят, что не слышали просьбы Украины о генераторах

По словам Касьянова, Грузия уже месяц не отвечает на просьбу Украины предоставить генераторы и трансформаторы. В ответ руководитель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что впервые слышит об этом.

Впервые слышу об этой теме, буду узнавать,

– добавил политик.

Мдинарадзе отметил, что Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь. Потому если генераторы попадают под гуманитарные цели, то он не видит проблемы в их передаче.

В то же время представитель "Грузинской мечты" заявил, что тема генераторов была второстепенна на брифинге украинского дипломата. Мол, основной месседж Касьянова был о том, что Грузия "должна стать стороной в войне".

"Все было направлено на то, чтобы нанести удар по имиджу правительства Грузии, но участие в войне не в интересах Грузии и власть будет поддерживать мир", – отметил Мдинарадзе.

По его словам, Грузия четко заявляет о своей поддержке Украины на разных уровнях. В частности, страна:

поддержала более 400 резолюций,

оказывает гуманитарную помощь "сверх предела своих возможностей",

принимает тысячи беженцев, но "не может и не будет оказывать военную помощь".

Украина просит бывшие советские республики помочь с генераторами

Касьянов рассказал, что Грузия также не ответила на многочисленные запросы Украины о военной помощи . Он подчеркнул, что обращение нашего государства за военной помощью, когда речь шла о выживании, было вполне оправданным, справедливым и необходимым.

По информации CNN, Украина работает с международными партнерами, чтобы помочь восстановить свою энергетическую систему после нескольких волн российских ракетных атак на критически важные объекты инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из Франции в ближайшее время приедет крупная партия оборудования. Изготовление нового энергетического оборудования достаточно длительный процесс, поэтому Украина "принимает помощь в виде подержанного, которое находится в рабочем состоянии".

В частности, по словам Галущенко, продолжаются переговоры с бывшими советскими республиками, в том числе и с Азербайджаном.

"Также нам существенно помогают страны Балтии. Хотел бы выделить Литву, которая уже передала большое количество техники, и часть находится на пути к нам", – отметил министр.