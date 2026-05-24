В Институте демографии предупредили о новой угрозе, которая возникнет после войны

После завершения войны Украина может столкнуться с новым демографическим вызовом. Решающими факторами для угрозы станут уровень жизни, работа и жилищные условия внутри страны.

Об этом сообщает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в комментарии "Новини.LIVE".

Почему Украина рискует потерять часть мужчин после войны?

Элла Либанова заявила, что после завершения военного положения часть украинских семей может воссоединиться не в Украине, а за рубежом.

По словам демографини, сейчас многие женщины и дети уже длительное время проживают в других странах, где постепенно адаптировались к новой жизни, нашли жилье, работу или социальную поддержку. Именно поэтому после открытия границ для мужчин существует риск, что часть семей выберет жизнь за пределами Украины.

Семья может воссоединиться, но не в Украине, а в другой стране. И это очень серьезная угроза,

– говорит она.

Либанова отметила, что ключевую роль в решениях людей будут играть экономические и социальные факторы. Речь идет прежде всего о возможности найти стабильную работу, обеспечить семью жильем и получить прогнозируемые условия для жизни.

По ее словам, риск новой волны выезда может возрасти, если Украина после войны не сможет обеспечить людям надлежащий уровень жизни и экономическую стабильность.

В то же время во многих странах Европы украинские семьи уже сформировали определенную социальную базу – дети учатся в школах, взрослые работают, а семьи интегрировались в местные общины. В таких условиях решение о возвращении может быть сложным.

Демограф подчеркнула, что после войны Украина столкнется не только с задачей физического восстановления, но и с необходимостью создать условия, при которых граждане будут видеть свое будущее именно дома.

Какой будет Украина после войны?

Политический обозреватель Александр Нотевский считает, что после завершения войны Украина будет иметь лишь несколько возможных сценариев развития.

По его мнению, один из них предусматривает потерю независимости и превращение страны в государство-сателлит России, однако украинское общество даже не рассматривает такой вариант.

Другой сценарий заключается в полной военной и экономической самодостаточности государства без поддержки союзников. В то же время эксперт убежден, что реализовать такую модель Украине будет чрезвычайно сложно из-за недостатка ресурсов и финансовых возможностей.

Именно поэтому наиболее реалистичным путем он называет углубленное сотрудничество с международными партнерами и создание системы союзов безопасности. Нотевский отметил, что Украина должна активно развивать совместное производство оружия с европейскими странами и привлекать инвестиции в оборонный сектор.

Отдельно он обратил внимание на политические риски внутри Европы, где в отдельных странах усиливаются пророссийские настроения и влияние антиукраинских политиков. По его мнению, украинская дипломатия должна постоянно работать с европейскими партнерами, чтобы не допустить ослабления международной поддержки Украины.