Сбивают почти все, – летчик-инструктор объяснил, что изменилось в украинской ПВО

Украина улучшает работу противовоздушной обороны, о чем свидетельствует увеличение количества вражеских целей, которые сбивают украинские силы. Во время атаки 26 февраля удалось уничтожить все крылатые и противокорабельные ракеты, которые запустили россияне.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом рассказал, как украинским военным удается постоянно совершенствовать свою работу. Он также обратил внимание, какие еще актуальные проблемы остаются относительно ПВО.

Как отстраивается украинская ПВО?

Свитан отметил, что противовоздушная оборона в Украине многоэшелонированная уже давно. Ее эффективность зависит от количества средств поражения и от расходников, в основном ракет, которые есть в наличии. Используются зенитно-ракетные комплексы или ПЗРК, авиация, которая также работает ракетами.

Обратите внимание! Во время ночной атаки 26 февраля Россия запустила по украинской территории 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69, а также 420 ударных БпЛА. Украинским защитникам удалось сбить все ракеты "Циркон", 4 баллистических ракеты, все крылатые ракеты и управляемые авиационные ракеты и 374 вражеских БпЛА.

"Кроме того, стала на крыло легкомоторная авиация – это уже не вертолеты, но еще не истребители. Она работает на высоте от 1 до 34 километров. Армейская авиация сбивает преимущественно дроны", – отметил летчик-инструктор.

Выше работают истребители, которые добивают или дроны, которые не были уничтожены, или крылатые ракеты. При этом важно, чтобы они имели в наличии ракеты для сбития. Также пушкой бить с одной стороны опасно, с другой – не очень удобно.

Ракет имеем не так много, как бы хотелось. Но как только к нам приходят новые партии и получаем их в достаточном количестве, то практически все аэроцели, которые запускают россияне, а это – несколько сотен – сбиваются. Особое внимание уделяем крылатым ракетам, а дальше уничтожаются в большом количестве беспилотники,

– подчеркнул военный эксперт.

Постепенно отстраивается, хоть не так, как бы хотелось, система плотной фронтовой ПВО. Удачный пример, по его словам, демонстрирует Третий армейский корпус, который на собственной базе перехватывает большую часть аэроцелей, которые движутся в зоне его ответственности. Этот подход нужно масштабировать.

Однако по сбиванию баллистических ракет, то сбивать их украинские силы могут только в тех местах, где есть зенитно-ракетные противобаллистические комплексы и если у них в момент атаки есть ракеты.

Это тоже очень важно, потому что наличие ракет дает возможность сбивать практически или все баллистические цели, или по крайней мере в определенной пропорции, потому что в Украине только закрыто 10% территории противобаллистическими комплексами, а 90% – открыто,

– пояснил Роман Свитан.

Он добавил, что Украине нужно наносить зеркальные удары по Москве именно баллистикой, потому что аэроцели туда, а также в район Крымского моста, не пройдут. А вот баллистические ракеты – могут, поэтому это оружие нужно Украине.

Как Украина повышает эффективность своей ПВО?