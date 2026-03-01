Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів, як українським військовим вдається постійно удосконалювати свою роботу. Він також звернув увагу, які ще актуальні проблеми залишаються щодо ППО.

Як відбудовується українська ППО?

Світан зазначив, що протиповітряна оборона в Україні багатоешелонована вже давно. Її ефективність залежить від кількості засобів ураження та від розхідників, в основному ракет, які є в наявності. Використовуються зенітно-ракетні комплекси або ПЗРК, авіація, яка також працює ракетами.

Зверніть увагу! Під час нічної атаки 26 лютого Росія запустила по українській території 2 протикорабельні ракети "Циркон", 11 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69, а також 420 ударних БпЛА. Українським оборонцям вдалося збити всі ракети "Циркон", 4 балістичних ракети, всі крилаті ракети та керовані авіаційні ракети та 374 ворожих БпЛА.

"Крім того, стала на крило легкомоторна авіація – це вже не гелікоптери, але ще не винищувачі. Вона працює на висоті від 1 до 34 кілометрів. Армійська авіація збиває переважно дрони", – зазначив льотчик-інструктор.

Вище працюють винищувачі, які добивають або дрони, що не були знищені, або крилаті ракети. При цьому важливо, щоб вони мали в наявності ракети для збиття. Також гарматою бити з одного боку небезпечно, з іншого – не дуже зручно.

Ракет маємо не так багато, як би хотілося. Але як тільки до нас приходять нові партії і отримуємо їх у достатній кількості, то практично всі аероцілі, які запускають росіяни, а це – кілька сотень – збиваються. Особливу увагу приділяємо крилатим ракетам, а далі знищуються у великій кількості безпілотники,

– наголосив військовий експерт.

Поступово відбудовується, хоч не так, як би хотілося, система щільної фронтової ППО. Вдалий приклад, за його словами, демонструє Третій армійський корпус, який на власній базі перехоплює більшу частину аероцілей, які рухаються у зоні його відповідальності. Цей підхід потрібно масштабувати.

Проте щодо збиття балістичних ракет, то збивати їх українські сили можуть тільки у тих місцях, де є зенітно-ракетні протибалістичні комплекси і якщо у них в момент атаки є ракети.

Це теж дуже важливо, тому що наявність ракет дає можливість збивати практично або всі балістичні цілі, або принаймні у певній пропорції, тому що в Україні лише закрито 10% території протибалістичними комплексами, а 90% – відкрито,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що Україні потрібно завдавати дзеркальних ударів по Москві саме балістикою, тому що аероцелі туди, а також в район Кримського мосту, не пройдуть. А ось балістичні ракети – можуть, тому ця зброя потрібна Україні.

Як Україна підвищує ефективність своєї ППО?