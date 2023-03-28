На войне погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк: у него недавно родился сын

Украина потеряла еще одного своего героя-защитника. Майор Денис Кирилюк погиб во время выполнения боевого задания.

За свою жизнь герой совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 – за время полномасштабного вторжения России в Украину – на уничтожение врага.

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Миргородщину потрясло еще одно трагическое известие: 28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб миргородец, заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк,

– говорится в сообщении.

В августе 2022 года Кирилюка наградили орденом "За мужество" III степени.