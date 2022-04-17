Украина потребует открытия специального коридора для раненых военных из Мариуполя

Украина постарается эвакуировать из Мариуполя раненых военных. Для этого потребуют организовать специальный коридор.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Соответствующее сообщение она опубликовала 17 апреля около 11:00.

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Министр озвучила требования Украины

По словам Верещук, открытие специального коридора потребуют от российских оккупантов через соответствующие международные структуры. Это нужно, чтобы эвакуировать раненых защитников Мариуполя.

Кроме этого, подчеркнула чиновник, Украина в очередной раз требует открытия гуманитарного коридора для эвакуации местных жителей, особенно женщин и детей. В ООН бьют тревогу из-за катастрофической ситуации в Мариуполе. Около 100 тысяч его жителей – на грани голодной смерти.

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