Про це у своєму телеграм-каналі повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Відповідний допис вона опублікувала 17 квітня близько 11:00.

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Міністерка озвучила вимоги України

За словами Верещук, відкриття спеціального коридору вимагатимуть від російських окупантів через відповідні міжнародні структури. Він потрібний, щоб евакуювати поранених оборонців Маріуполя.

Крім цього, наголосила посадовиця, Україна вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації місцевих мешканців, особливо – жінок та дітей. В ООН б'ють на сполох через катастрофічну ситуацію у Маріуполі. Близько 100 тисяч його жителів – на межі голодної смерті.

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