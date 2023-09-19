Международный уголовный суд в Гааге 18 сентября начинает слушание по иску Украины в Россию по геноциду украинцев. Страна подняла этот вопрос еще 26 февраля 2022 года.

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Вопрос суммы пока не решился

Агент Украины в процессе и посол Антон Кориневич на брифинге в Гааге сообщил, что Украина обязательно потребует репараций в России в рамках процесса по Конвенции о запрете геноцида. Государство сознательно упоминает о финансовой составляющей во время выступлений в суде.

Репарации будут являться важной составляющей нашего дела. Мы подчеркнули это суду – об этом говорил и я, как агент Украины, и другие представители,

– подчеркнул Кориневич.

Также агент Украины отметил и потери государства в ходе российской агрессии. Всемирный банк подсчитал, что по состоянию на лето стоимость причиненного ущерба Россией составляет 411 миллиардов долларов. Однако Украина пока не спешит выдвигать точную сумму репараций. Эти вопросы будут решаться позже.

Иск Украины против России