Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 18 вересня розпочинає слухання за позовом України до Росії щодо геноциду українців. Країна порушила це питання ще 26 лютого 2022 року.

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Питання суми наразі не вирішили

Агент України у процесі та посол Антон Кориневич на брифінгу у Гаазі повідомив, що Україна обов'язково вимагатиме репарацій у Росії у рамках процесу за Конвенцією про заборону геноциду. Держава свідомо згадує фінансову складову під час виступів у суді.

Репарації будуть важливою складовою нашої справи. Ми підкреслили це суду – про це говорив і я, як агент України, і інші представники,

– наголосив Кориневич.

Також агент України наголосив і на втратах держави у ході російської агресії. Світовий банк підрахував, що станом на літо вартість заподіяної шкоди Росією становить 411 мільярдів доларів. Однак Україна наразі не поспішає висувати точну суму репарацій. Ці питання вирішуватимуть згодом.

Позов України проти Росії