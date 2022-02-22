Украина предлагает немедленно исключить Россию из ЕБРР

Украина призывает к жесткой реакции на признание Россией боевиков на Донбассе. В частности, к исключению государства-агрессора из Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом 22 февраля в фейсбуке написал Артем Шевалев. Он является членом совета директоров Европейского банка реконструкции и развития Украины.

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Украина поднимет вопрос о членстве России

Шевалев подчеркнул, что указ Путина о признании псевдореспублик – это вопиющее нарушение норм международного права. Учитывая это, он будет обращаться в Совет директоров и Совет управляющих ЕБРР и потребовать немедленно остановить членство государства-агрессора в ЕБРР.

Есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров банка по этому вопросу,

– подчеркнул член совета директоров.

Кратко о процедуре исключения

Он пояснил, что ссылается на статьи соглашения об учреждении ЕБРР. В одной из них указано, что Совет директоров может рассмотреть прекращение доступа члена к ресурсам банка, если он осуществляет политику, не совместимую с целью учреждения, или в случае чрезвычайных обстоятельств. Соответствующие рекомендации передают Совету управляющих.

Там решение должно принять большинство, но не менее двух третей управляющих, представляющих не менее двух третей общего количества голосов, на которое имеют право члены.

Член, в отношении которого принимается такое решение, автоматически перестает быть членом через год, начиная с даты приостановления (если его не восстановят в правах).

В период приостановления член теряет все права по договору об учреждении банка, кроме права на выход. В то же время, за ним сохраняются все его обязательства.

– это международный финансовый институт с самым высоким кредитным рейтингом. Там оказывают помощь ряду стран для проведения рыночных реформ.