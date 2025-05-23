На 2025 год финансирование основных потребностей Украины – как гражданских, так и оборонных – уже предусмотрено. Эти планы формировались еще при предыдущей администрации в США. Подробнее 24 Каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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"Европейский Союз постепенно осознает, что "зонтик" безопасности от США больше не является надежным и теоретически может пропускать капли дождя. Это побуждает ЕС к активному перевооружению", – отметил он.

Европа понимает, что США стали ненадежными

Как отметил Сергей Стуканов, в марте 2025 года было объявлено о запуске программы ReArm Europe, которая предусматривает привлечение 800 миллиардов евро на модернизацию оборонного сектора в течение ближайших лет для ряда европейских стран.

Ключевую роль в этом, вероятнее всего, будет играть Германия. После Второй мировой войны она долгое время воздерживалась от милитаризации, однако теперь ситуация изменилась. Новый канцлер Фридрих Мерц публично заявил о стремлении сделать немецкую армию сильнейшей на континенте.

Она должна действовать вместе с силами Франции, Польши, Великобритании, Турции и другими странами НАТО, формируя основу обороны Европы,

– пояснил Стуканов.

Для Украины это положительный сигнал. Европа должна быть способной самостоятельно защищать себя, а НАТО – не только полагаться на военную мощь США, которые в последнее время демонстрируют нестабильность, но и опираться на собственный потенциал.

По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, часть из 800 миллиардов евро должна направляться и на усиление оборонной промышленности Украины. Уже действует ряд совместных проектов с участием европейских, в частности немецких компаний.

Кроме того, средства от Дании и других стран направляются на закупку оружия у украинских производителей. Существуют различные модели сотрудничества. Возможно, будут разработаны новые способы привлечения европейских средств на оборону Украины.

Однако важно также осознать, что Украина уже есть и должна оставаться нераздельной частью европейского оборонного периметра. Россия представляет стратегическую угрозу на десятилетия вперед, и эта угроза является общей как для Украины, так и для стран Балтии и других государств Европы.

Украинская армия на сегодня, наверное, является самой мощной и опытной в Европе,

– подчеркнул руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

Ни одна армия на континенте не имеет такого боевого опыта в войне высокой интенсивности со времен Второй мировой. Поэтому логичным выглядит ее привлечение к планированию совместной обороны на всех уровнях – как в формате партнерства с НАТО, так и, возможно, в рамках будущей европейской армии, обсуждения по созданию которой уже продолжаются.

Итак, инициатива министра Марченко является не только экономически мотивированной, но и политически взвешенной. Технические аспекты ее реализации еще требуют обсуждения, но стратегическое направление определено: Вооруженные Силы Украины должны получить поддержку от Европы.