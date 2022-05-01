Украина предложила Германии принять закон о ленд-лизе по примеру США

Украине нужно больше оружия от Германии. Поэтому посол Андрей Мельник призвал Бундестаг принять закон о ленд-лизе.

В какой помощи от Германии нуждается Украина

Того оружия, которое планирует предоставить Германия, для победы, к сожалению, не достаточно. Об этом Мельник заявил в интервью.

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Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, в каком оружии нуждается украинская армия для победы:

быстрого экспорта 88 танков "Леопард",

100 БМП"Мардер",

самоходных гаубиц и т.

Очень важным является переосмысление в сознании людей. Мы переживаем самую большую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лиз, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важными,

- отметил Мельник.

К "гепардам" не хватает боеприпасов

Посол похвалил решение Германии отправили в Украину зенитные самоходные установки "Гепард". Однако подчеркнул, что этого – мало. Ведь для" гепардов " Вооруженным Силам Украины не хватает боеприпасов. Немецкое министерство обороны знало об этом, однако занялось этим вопросом лишь на прошлой неделе.

"Гепардам" уже 40 лет. Чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение", – подчеркнул Мельник.

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