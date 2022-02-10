Украина предложила собственную стратегию безопасности в Европе из трех элементов

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает Европе свою собственную стратегию безопасности. По его словам, она включает три элемента.

Об этом министр иностранных дел сообщил во время выступления на форуме "Украина – Франция", который проводят в Париже Центр "Новая Европа" и Французский институт международных отношений.

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Будущее европейской безопасности будет основано на укреплении архитектуры безопасности, которая в течение предыдущих тридцати лет обеспечивала мир и процветание Европы. Для того, чтобы сделать эту систему безопасности более устойчивой и обновить прошивку нашего континента, Украина предлагает свое стратегическое видение,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Первый элемент

Укрепление установившихся блоков и организаций, таких как ЕС и НАТО, а также их укрепление кружевом дополнительных малых альянсов. Дополнительные малые альянсы способны стать расширением и укреплением для ЕС и НАТО, а не противовесом. Развитие европейской сети малых альянсов будет способствовать гибкости всей архитектуры безопасности, а не ее дроблению. Децентрализация позволит сохранить устойчивость в период антагонизма в международных отношениях.

Впоследствии это интегрируется в новый порядок безопасности, который будет прочнее и устойчивее нынешнего. Украина уже имеет три таких компактных альянса:

Люблинский треугольник с Литвой и Польшей;

Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой;

Формат отношений с Турцией.

Второй элемент

Пакеты санкций на случай кризисов, а также "смелость" их применить против тех, кто посягает на их безопасность.

В ЕС разработали подобный пакет санкций против России. Даже когда мы урегулируем нынешний кризис, созданный Россией, этот пакет санкций будет готовым. Он продолжит быть сдерживающим фактором для любых попыток посягать на европейскую архитектуру безопасности.

– объяснил министр.

Третий элемент

Готовность к новым крупным амбициям, в частности, членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе.

Украина и есть именно тот потенциал Европы, способный вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, кажущуюся усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией,

– подытожил глава МИД.

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