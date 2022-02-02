Украина предоставит Совбезу ООН доказательства невыполнения Россией минских соглашений, – МИД

В зарубежном ведомстве рассказали о планах по заседанию Совбеза ООН, которое пройдет 17 февраля. На нем Украина предоставит факты невыполнения Россией минских соглашений.

Соответствующее заявление о планах Украины на заседание следующего Совбеза ООН, сообщает 24 канал, на брифинге сделал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Планы Украины на заседании Совбеза ООН

Пресс-секретарь ведомства напомнил, что во время заседания Совбеза ООН 31 января представитель России заявил, что 17 февраля Москва созывает Совбез по вопросу выполнения минского комплекса мер.

Украина вместе с партнерами использует этот случай, чтобы представить международному сообществу факты невыполнения Россией ее обязательств в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта,

– отметил Николенко.

Напомним, Москва обвиняет Украину в нарушении минских договоренностей. Под этим предлогом государство-агрессор препятствует работе нормандского формата.

Минские договоренности: последние новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешить ситуацию на Донбассе можно якобы "лишь через минские договоренности", и пригрозил, что никакого другого варианта для Киева, мол, не существует.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

А секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов считает, что попытка реализации минских договоренностей может спровоцировать внутренние беспорядки, которые пойдут на пользу Москве.

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В минских соглашениях есть пункт о том, что на временно оккупированном Донбассе должны пройти местные выборы. Россия должна вывести свои войска, а Украина – полностью восстановить контроль над территориями. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет. Поэтому Киев настаивает, что сначала Москва должна вывести свои войска, отдать контроль за границей, а уже тогда будут выборы. В то же время, Кремль считает, что сначала должны быть выборы.