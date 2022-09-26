Украина представила послам 30 государств-партнеров проект трибунала по преступлениям россии

Украина подготовила и уже представила своим партнерам-послам 30 государств проект трибунала по военным преступлениям россии.

Россия понесет наказание за все преступления

В вечерней сводке Владимир Зеленский отметил, что сегодня в Офисе Президента состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие, в ходе которого этот проект и представили.

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Послам 30 государств – наших партнеров – был представлен проект по созданию Специального международного трибунала для наказания россии за преступления агрессии против нашего государства,

– отметил Владимир Зеленский.

Судить россию будет Специальный трибунал

В то же время президент отметил, что сложность привлечения россии за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно Специальный международный трибунал.

Мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь – Трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе,

– подчеркнул Зеленский.

Мир не раз ужасался от преступлений русских военных. Последним доказательством зверств россиян стали массовые захоронения в освобожденном Изюме.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что агрессивная война россии против Украины оставляет за собой кровавый и разрушительный след по всей стране.

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