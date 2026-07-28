Генерал армии Николай Маломуж отметил в разговоре с 24 Каналом , какие преимущества перед противником в вооружении на сегодняшний день имеет наша страна. Также он указал на то, какие проблемы в этой сфере еще предстоит преодолеть.

Как Украина может улучшить свои дальнобойные возможности?

Маломуж указал, что у Украины уже есть отдельные важные преимущества по дальнобойным дронам. Также усиливается антидроновая составляющая.

По количеству мы приближаемся к паритету по дальнобойному оружию с Россией в определенных секторах. Это дает нам перспективу эффективно защищаться и уничтожать инфраструктуру врага – подчеркиваю, очень отчасти,

– отметил генерал армии.

В то же время инновации, которые были уже в 2022, 2023 и 2024 годах по асимметричным подходам, далеко не все реализованы. Также он напомнил, что заявлялись разные цифры относительно количества производства дронов, но до сих пор они не осуществлены.

Речь шла, например, об изготовлении 3 или 10 миллионов дронов, и половина из них должна была быть дальнобойной. Представляете, если бы сегодня у нас действительно было такое количество беспилотников? Мы бы накрыли все вражеские баллистические ракеты, все самолеты, в частности Ту-95 и Су, которые поднимают КАБы, а это сегодня огромная проблема во всех прифронтовых зонах. Накрыть этими дронами тысячи российских объектов каждый день – это наша задача,

– объяснил Николай Маломуж.

Речь идет прежде всего о военных объектах стратегического и тактического уровня, ежедневно убивающих мирных людей и наших бойцов. По его словам, вся прифронтовая зона, движущиеся к фронту резервы – все это должно ликвидироваться дронами массово.

Обратите внимание! Владимир Зеленский анонсировал изготовление в Украине новейших дронов, которые смогут летать на расстояние от 5 до 10 тысяч километров . Эти беспилотники должны появиться на вооружении в украинской армии в 2027 году.

Генерал армии подчеркнул, что к нему обращаются специалисты с предложениями и у них разработки, которые позволят производить миллионы единиц средств. Он считает, что нужно было предоставить с первого дня войны свободный доступ нашим украинским производителям, внедрить западные технологии и перевести экономику на военные рельсы. Тогда успехи украинских сил, как предположил Маломуж, были на порядки выше.

Генерал армии разобрал украинские дальнобойные удары по России: смотрите видео

Он при этом отметил, что у Украины есть важные достижения в дальнобойных ударах. Однако хотелось, чтобы таких случаев было сотни в день.

Отметим, что украинские дальнобойные дроны ночью 25 июля поразили Тюменский нефтеперерабатывающий завод . Он расположен на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной. В результате удара, от которого не защитили антидроновые сетки, которыми были ограждены главные установки завода, на его территории вспыхнул пожар.