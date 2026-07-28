Генерал армії Микола Маломуж зазначив у розмові з 24 Каналом, які переваги перед противником в озброєнні на сьогодні має наша країна. Також він вказав на те, які проблеми у цій сфері ще маємо подолати.

Як Україна може покращити свої далекобійні можливості?

Маломуж вказав, що Україна вже має окремі важливі переваги по далекобійних дронах. Також підсилюється антидронова складова.

За кількістю ми наближаємось до паритету по далекобійній зброї з Росією у певних секторах. Це дає нам перспективу ефективно захищатися і нищити інфраструктуру ворога – підкреслюю, дуже частково,

– відзначив генерал армії.

Водночас інновації, які були вже у 2022, 2023 і 2024 роках щодо асиметричних підходів, далеко не всі реалізовані. Також він нагадав, що заявлялися різні цифри щодо кількості виробництва дронів, але до сьогодні вони не здійснені.

Йшлося, наприклад, про виготовлення 3 або 10 мільйонів дронів, і половина з них мала бути далекобійною. Уявляєте, якби сьогодні ми дійсно мали таку кількість безпілотників? Ми б накрили всі ворожі балістичні ракети, усі літаки, зокрема, Ту-95 і Су, які підіймають КАБи, а це сьогодні величезна проблема у всіх прифронтових зонах. Накрити цими дронами тисячі російських об’єктів щодня – це наше завдання,

– пояснив Микола Маломуж.

Йдеться насамперед про воєнні об’єкти стратегічного і тактичного рівня, які щодня вбивають мирних людей і наших бійців. За його словами, вся прифронтова зона, резерви, які рухаються до фронту, – усе це має ліквідовуватися дронами масово.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський анонсував виготовлення в Україні новітніх дронів, які зможуть літати на відстань від 5 до 10 тисяч кілометрів. Ці безпілотники мають з'явитися на озброєнні в українській армії у 2027 році.

Генерал армії наголосив, що до нього звертаються фахівці з пропозиціями і вони мають розробки, які дозволять виготовляти мільйони одиниць засобів. Він вважає, що було потрібно надати з першого дня війни вільний доступ українським виробникам, запровадити західні технології і перевести економіку на воєнні рейки. Тоді б успіхи українських сил, як припустив Маломуж, були на порядки вищими.

Генерал армії розібрав українські далекобійні удари по Росії: дивіться відео

Він при цьому зауважив, що Україна має важливі досягнення у далекобійних ударах. Проте хотілося, щоб таких випадків було сотні на день.

Зауважимо, що українські далекобійні дрони вночі 25 липня уразили Тюменський нафтопереробний завод. Він розташований на відстані понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару, від якого не захистили антидронові сітки, якими були огороджені головні установки заводу, на його території спалахнула пожежа.