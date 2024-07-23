Украина поддерживает контакты с непризнанным Приднестровьем: Кулеба объяснил, для чего

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона поддерживает контакт с непризнанным Приднестровьем. Как подчеркнул министр, это происходит в координации с Кишиневом.

Кулеба также напомнил, что Украина является участницей процесса приднестровского урегулирования. Свои контакты наше государство проводит через посла по особым поручениям.

К теме В Молдове отрицают, что Украина якобы предлагала "закрыть вопрос" с Приднестровьем

Что сказал Кулеба о контактах Украины и Приднестровья

Министр иностранных дел Украины в интервью отметил, что наше государство проводит консультации как с представителями процесса приднестровского урегулирования, так и со сторонами конфликта – Кишиневом и Тирасполем. В то же время наше государство не имеет никаких контактов в этом процессе с Россией.

Кулеба отметил, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей проводил встречи, как представитель Украины, с лидером так называемого Приднестровья Вадимом Красносельским.

Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты – часть работы спецпредставителя,

– подчеркнул украинский министр.

В то же время он подчеркнул, что спецпредставитель МИД тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в связи с этим никаких несогласованных шагов или инициатив с украинской стороны никогда не было и не будет.

Кулеба также подчеркнул недостатки предыдущего формата "5+2" в решении приднестровского конфликта, объясняя это неэффективность участием России.

Глава украинского МИД выразил мнение, что наиболее эффективным на сегодня является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем.

"С учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня, в частности – в сфере безопасности", – сказал Кулеба.