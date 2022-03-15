Украина прикрывает от врага госграницу и морское побережье
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Украинские защитники прикрывают от российских захватчиков государственную границу и морское побережье. Кроме того, на отдельных направлениях проводят стабилизационную операцию.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о текущей ситуации в борьбе с российскими захватчиками.
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Украина прикрывает государственную границу и морское побережье
Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы Украины и морского побережья,
– сообщили в Генштабе.
Там добавили, что в отдельных направлениях проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Напомним, поскольку, кроме выполнения непосредственных задач, Государственная пограничная служба Украины также вовлекается и в меры обеспечения обороны Украины, народные депутаты предложили увеличить ее состав на 7 тысяч – до 60 тысяч военных.
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