У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про поточну ситуацію у боротьбі з російськими загарбниками.

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Україна прикриває державний кордон та морське узбережжя

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя,

– повідомили у Генштабі.

Там додали, що на окремих напрямках проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Нагадаємо, оскільки, окрім виконання безпосередніх завдань, Державна прикордонна служба України також залучається і до заходів забезпечення оборони України, народні депутати запропонували збільшити її склад на 7 тисяч – до 60 тисяч військових.

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