Украина – пример: в США считают, что Тайвань должен обороняться так же в случае вторжения Китая

Сопротивление украинцев агрессии России должно стать примером для Тайваня. Именно так остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая.

Об этом заявила помощница министра обороны США по стратегии, планам и возможностям Мара Карлин.

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Я думаю, что ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Украине, является для них примером. Тайвань должен делать все возможное, чтобы создать асимметричные возможности, подготовить свое население, чтобы оно могло быть как можно более колючим, если Китай решит нарушить суверенитет,

– сказала она на слушаниях в Сенате 10 марта.

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных связей с Тайванем, но являются его основным поставщиком вооружений, и уже давно призывают их покупать экономически эффективные и мобильные оборонительные системы – так называемые "асимметричные" вооружения для противодействия более мощному Китая.

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