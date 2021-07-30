Украина примет участие в миротворческой миссии в Боснии, – Данилов

30 июля 2021 , 21:45
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Источник:

Офис Президента

Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины состоялось 30 июля в Краматорске. На нем приняли решение отправить миротворцев в Боснию и Герцеговину.

Миротворцев из Украины отправят в рамках миссии Европейского Союза "Алтея". Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Украина отправит миротворцев в Боснию и Герцеговину

Алексей Данилов рассказал, что во время заседания СНБО приняли решение участия Украины в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине.

СНБО принял решение о направлении национального персонала для участия нашего государства в операции Евросоюза "Алтея" в Боснии и Герцеговине,
– говорится на сайте Офиса Президента.

Кстати, на заседании СНБО рассмотрели 8 вопросов. В частности говорилось и об обязательствах Украины по Парижскому соглашению об ограничении выбросов.

Коротко об операции "Алтея"

  • Это миротворческая миссия Евросоюза в Боснии и Герцеговине.
  • Ее развернул Евросоюз в декабре 2004 года в Боснии для наблюдения за военным выполнением Дейтонского соглашения. Миссия является преемником миссий НАТО на той территории.
  • К операции Евросоюза EUFOR Althea приобщены 20 стран.
  • Евросоюз принял участие украинских военных в миротворческой миссии в 2020 году.
Автор: Діана Квасневська