Украина продвигает сокращение поставок российского газа "Северным потоком-1", – Reuters

Украина пытается влиять на западных партнеров, чтобы те отказались от поставок российского газа "Северным потоком-1". В то же время хочет, чтобы те использовали украинский газопровод.

Вероятно, этот вариант помог бы усилить влияние Киева на войну, которую развязала Россия. Чиновники по энергетике говорят, что тогда Россия должна была бы переводить больше газа через Украину.

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Украина могла бы получить больше денег для обороны

Поставка российского газа через Украину увеличила бы платежи за транзит. Они могли бы помочь обороне Украины во время войны и удержать Россию от повреждения украинских газопроводов.

Как отмечает агентство Reuters, представители украинского оператора газопроводов и "Нафтогаза" неделю были в Вашингтоне. Они встречались с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и конгрессменами. Хотели призвать их убедить Германию и других европейских партнеров следовать такому плану.

Россия "зависит от того, что мы транспортируем газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших дискуссиях с ними, и Европа может помочь",

– сказала директор по международным связям Оператора ГТС Украины Ольга Белкова.

В Белом доме и министерстве экономики Германии отказались комментировать подобные заявления.

Мнение аналитиков

Издание отмечает, что, по мнению аналитиков, перенаправление поставок из существующего газопровода "Северный поток-1" может быть тяжелым для Германии и остальной Европы. По словам экс-спецпредставителя Госдепа Дэвида Голдвина, это "никак не способствует повышению безопасности поставок в Европу".

Россия экспортирует 55 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию "Северным потоком-1". Еще 40 миллиардов кубометров газа идет в Европу транзитом через газотранспортную систему Украины. За это Россия платит транзитные сборы в Украину в долларах США.

Украинская ГТС имеет свободную мощность более 100 миллиардов кубометров и может легко поглотить поток "Северный поток-1".

Что говорят в Украине

Как отмечает советник "Нафтогаза" Даниэль Вайдич, в случае перевода всего "Северного потока-1" на украинскую систему "Киев получит больше рычагов влияния на Москву и покажет Кремлю, что Европа связывает свою собственную безопасность с украинской".

В частности, чиновники предложили немедленно перенаправить 40% мощности "Северного потока-1" на украинский газопровод. При этом постепенно увеличивать их на 100% к апрелю 2023 года. Благодаря этому у Европы будет время, чтобы создать зимние запасы и диверсификацию.

Также чиновники заявили, что искали поддержку Украины для получения доступа к поставкам из терминалов СПГ в Турцию.

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