Ймовірно, цей варіант допоміг би посилити вплив Києва у війні, яку розв'язала Росія. Чиновники з енергетики кажуть, що тоді Росія б мусила переводити більше газу до через Україну.

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Україна могла б отримати більше грошей для оборони

Постачання російського газу через Україну збільшило би платежі за транзит. Вони могли б допомогти обороні України під час війни та стримати Росію від пошкодження українських газопроводів.

Як зазначає вилдання Reuters, представники українського оператора газопроводів і "Нафтогазу" тиждень були у Вашингтоні. Вони зустрічались з посадовцями адміністрації президента США Джо Байдена та конгресменами. Хотіли закликати їх переконати Німеччину та інших європейських партнерів слідувати такому плану.

Росія "залежить від того, що ми транспортуємо газ із Росії до Європи. Це те, що ми можемо використовувати в наших дискусіях із ними, і Європа може допомогти",

– сказала директор з міжнародних зв'язків Оператора ГТС України Ольга Бєлкова.

У Білому домі та міністерстві економіки Німеччини відмовилися коментувати такі заяви.

Думка аналітиків

Видання зазначає, що на думку аналітиків, перенаправлення поставок з існуючого газопроводу "Північний потік-1" може бути важким для Німеччини та решти Європи. За словами ексспецпредставника Держдепу Девіда Голдвіна, це "ніяк не сприяє підвищенню безпеки поставок до Європи".

Росія експортує 55 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини "Північним потоком-1". Ще 40 мільярдів кубометрів газу йде до Європи транзитом через газотранспортну систему України. За це Росія платить транзитні збори до України у доларах США.

Українська ГТС має вільну потужність понад 100 мільярдів кубометрів і може легко поглинути потік "Північний потік-1".

Що кажуть в Україні

Як зазначає радник "Нафтогазу" Даніель Вайдіч, у разі переведення всього "Північного потоку-1" на українську систему "Київ отримає більше важелів впливу на Москву і покаже Кремлю, що Європа пов'язує свою власну безпеку з українською".

Зокрема, чиновники запропонували негайно перенаправити 40% потужності "Північного потоку-1" на український газопровід. При цьому поступово збільшувати їх на 100% до квітня 2023 року. Завдяки цьому країни Європи матимуть час, щоб створити зимові запаси та диверсифікацію.

Також посадовці заявили, що шукали підтримки України для отримання доступу до постачання з терміналів СПГ у Туреччині.

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