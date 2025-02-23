Украина занимается разработкой аналогов Patriot, –Зеленский

Украина занимается разработкой собственных аналогов систем ПВО Patriot. Из-за того, что США задерживают помощь в виде батарей для противовоздушной обороны, Украина будет закрывать эту потребность собственными силами.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

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Украина может изготавливать свои системы ПВО

По словам Президента Украины, наша оборонная промышленность занимается созданием аналогов американской системы Patriot.

Украина должна создавать свои системы, чтобы не зависеть от США. Ведь Вашингтон еще не передал даже те батареи ПВО, о которых была договоренность в июле 2024 года.

Еще не все зашло по принятию комплексного решения на саммите НАТО в Вашингтоне. Вот такие сроки, к сожалению. По системам Patriot я отвечаю, даже не говорю о новых системах. Я говорю о тех системах, о которых мы договорились, это июль был. Занимаемся этими вопросами, занимаемся системы ПВО и занимаемся украинскими аналогами. Больше ничего не скажу,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент Зеленский также сообщил, что в 2024 году Украина смогла произвести 154 артиллерийские системы, 2,2 миллиона FPV-дронов и 100 тысяч дальнобойных дронов. США профинансировали это производство на 30%, еще 30% дали страны Европы, а 40% средств ушло из бюджета Украины. Но создание нового вооружения не останавливается, в этом году из бюджета нашего государства на такое производство может пойти 50% стоимости.