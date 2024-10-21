Украина прошла путь от коктейлей Молотова до лучших в мире БПЛА, – глава Пентагона

В начале полномасштабной войны украинцы использовали коктейли Молотова, чтобы защититься от техники российских захватчиков. Однако теперь в Украине производят одни из лучших беспилотников в мире.

Об этом глава Минобороны США Ллойд Остин заявил на встрече с украинскими студентами, информирует 24 Канал.

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В Украине производят одни из лучших дронов в мире

Глава Пентагона отметил, что украинские военные во время начала полномасштабного вторжения России организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках. Он подчеркнул, что в таких засадах также участвовали и рядовые граждане.

На бурной украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство,

– добавил Ллойд Остин.

Кроме этого, глава Минобороны США объяснил, почему Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне. По его словам, Украина важна для безопасности Америки по 4 очевидным причинам.

"Война Путина угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина – это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас", – подчеркнул Остин.