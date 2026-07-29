МИД обратилось к паломникам с призывом не ехать в Украину

Пребывание в Украине сопряжено с опасностью из-за постоянных российских обстрелов, диверсий и провокаций. Поэтому МИД призывает паломников-хасидов не приезжать в Умань на празднование Рош га-Шана.

В ведомстве подчеркнули, что украинские власти не могут гарантировать им полную безопасность.

Почему хасидов просят отказаться от поездки в Умань?

Если паломники все же решат приехать, то им стоит помнить, что в Украине действует военное положение. Поэтому могут действовать ограничения на передвижение, комендантский час, усиленные проверки, а также запрет на массовые мероприятия.

Также следует учесть возможные трудности с поездкой в Украину из-за перегруженных пунктов пропуска и задержек транспорта.

В Умани может не хватить убежищ для большого количества людей, а также медицинских работников и больниц для обслуживания всех паломников.

За дополнительной информацией относительно поездки в Умань МИД рекомендует обращаться в Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Государственную пограничную службу, Государственную таможенную службу, ГСЧС, Черкасскую областную государственную администрацию и Уманский городской совет.

Паломникам, которые приедут в Умань, также рекомендуется заранее ознакомиться с правилами уплаты туристического сбора.

Напомним, что Рош га-Шана – один из важнейших праздников в иудаизме. Именно в эти дни десятки тысяч брацлавских хасидов приезжают в Умань, чтобы помолиться у могилы Рабина Нахмана из Брацлава.

В 2026 году Рош га-Шана (еврейский Новый год) будут отмечать с вечера пятницы, 11 сентября, до вечера воскресенья, 13 сентября.

В прошлом году в Умань на Рош га-Шана прибыло рекордное количество хасидов за годы большой войны в Украине – 40 тысяч человек.