У відомстві наголосили, що українська влада не може гарантувати їм повну безпеку.

Чому хасидів просять відмовитися від поїздки до Умані?

Якщо паломники все ж вирішать приїхати, то їм варто пам'ятати, що в Україні діє воєнний стан. Через це можуть діяти обмеження на переміщення, комендантська година, посилені перевірки, а також заборона масових заходів.

Також потрібно врахувати можливі труднощі з поїздкою до України через перевантажені пункти пропуску та затримки транспорту.

В Умані може не вистачити укриттів для великої кількості людей, а також медичних працівників і лікарень для обслуговування всіх паломників.

За додатковою інформацією щодо поїздки до Умані МЗС радить звертатися до Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, ДСНС, Черкаської ОВА та Уманської міської ради.

Паломникам, які приїдуть до Умані, також рекомендують заздалегідь ознайомитися з правилами сплати туристичного збору.

Нагадаємо, що Рош га-Шана – одне з найважливіших свят у юдаїзмі. Саме в ці дні десятки тисяч брацлавських хасидів приїжджають до Умані, щоб помолитися на могилі Рабина Нахмана із Брацлава.

У 2026 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) відзначатимуть з вечора п'ятниці, 11 вересня, до вечора неділі, 13 вересня.

Минулого року до Умані на Рош га-Шана прибула рекордна кількість хасидів за роки великої війни в Україні – 40 тисяч осіб.