Украина просит у Запада меньше оружия, чем нужно ВСУ, – Арестович объяснил почему

Войну против России мы сможем выиграть, когда в Украину поступит достаточно оружия. Это даже при том, что мы просим меньше требуемого.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что у Запада мы просим меньшее вооружения, чем нам нужно для эффективной работы. Он объяснил причины таких действий.

К теме Маляр рассказала о случаях, когда Россия срывала поставки вооружения Украине

Запад не сможет дать так много оружия

По словам Арестовича, такую тактику украинцы избрали, потому что понимают, что Запад не сможет предоставить большое количество оружия.

Мы всегда просим минимум оружия. Это великая континентальная война. И если россияне выставили 1200 единиц оружия 152 мм калибра, то нам нужно хотя бы 500, чтобы противостоять. А пока все 1 к 10. И это не желание разделить НАТО, нажиться за чужой счет. Это – обычная военная необходимость,

– говорит Арестович.

Он объяснил, что такова наша потребность в оружии потому, что Украина должна уцелеть. Лишнего никто не просит. По словам Арестовича, он знает, как именно формируют запросы на оружие, присутствовал во время этого.

"Проблема в том, что мы сами умаляем количество необходимого оружия, потому что понимаем, что Запад не может нам его предоставить. То есть мы просим меньше. Но мы не можем просить совсем мало, потому что это большая континентальная война", – убежден Арестович.

Западное оружие для Украины

Союзники и партнеры пообещали нашему государству поддержку полной победы над Россией. США предоставили Украину ленд-лиз, по которому мы будем получать оружие в больших количествах. В частности, в Министерстве обороны США прокомментировали поставки первых систем HIMARS, которые так нужны нашей украинской армии. Пентагон заверил, что это только начало и дальше будет больше. Украинские воины уже почти их освоили. В конце мая было известно, что передают 4 таких системы. В настоящее время цифры никто не называет.

В то же время, пока ситуация выглядит так, что западное вооружение поступает в Украину медленными темпами и в недостаточном количестве. Это подтверждала и заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, сейчас Вооруженные Силы Украины имеют только 10% того вооружения, которое мы просим у Запада. Возможности вооружения и количества военнослужащих страны-агрессора значительно превосходят наши. Потому без западного оружия мы выиграть в этой войне не сможем.

При этом уже даже начали насмехаться над тем, как Германия обещает передать Украине оружие, но до сих пор ничего нам не поступало. Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив предполагал, что между Германией и Россией могут быть какие-то неформальные договоренности или ожидания. Ведь объяснение ситуации со стороны Германии каждый раз удивляет и выглядит мало реалистичным.

Чего ждать от встречи "Рамштайн-3": смотрите видео