"Прекратите бросаться безумными цифрами": Мединский отреагировал на предложение вернуть детей

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле между украинской и российской делегациями состоялись переговоры по завершению войны. Украинская сторона, в частности, предложила вернуть депортированных детей.

Глава российской делегации Владимир Мединский отреагировал на предложение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста издания Economist Оливера Кэррола.

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Что сказал Мединский о возвращении украинских детей

Кэррол, ссылаясь на источник, который знаком с ходом переговоров, говорит, что Мединский прокомментировал предложение Украины вернуть депортированных украинских детей просьбой "не устраивать шоу для европейских бабушек".

Журналист добавляет, что слова Мединского прозвучали тогда, когда украинская сторона передала список сотен детей, которых депортировали в Россию. После этого российский представитель сказал: "Не устраивайте шоу для сочувствующих европейских бабушек, у которых и своих детей нет".

Кроме этого, по данным Кэррола, российская делегация требовала, чтобы на переговорах не было представителей США. Отметим, что это требование россияне выдвигали и во время первого раунда переговоров.

Впоследствии слова Мединского прокомментировало и издание Axios. Там отмечают, что во время переговоров он назвал пропагандой заявления о тысячах депортированных украинских детей.

Прекратите бросаться безумными цифрами. Мы вернем всех, кто находится в России. Никаких похищений нет. Российские солдаты никого не похищают. Они лишь спасали детей, потому что их жизнь была под угрозой,

– цинично заявил Мединский.

Добавим, что российская делегация все же предложила вернуть 10 депортированных детей до 10 июля. Однако много маленьких украинцев до сих пор остаются на территории страны-агрессора.