Украина проведет электронную перепись населения в феврале 2023
Источник:24 канал
Владимир Зеленский сообщил детали об электронной переписи населения в Украине. По словам президента, она состоится уже в феврале 2023 года.
К этому процессу привлекут компанию Apple. Об этом президент Зеленский рассказал, выступая с трибуны парламента 1 декабря.
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Перепись запланирована на начало 2023
Глава государства подчеркнул, что после того, как удастся запустить электронную перепись, власти планируют дойти и до электронного голосования. "Гордимся тем, что Украина станет вторым в мире государством, которое проведет перепись в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", – отметил политик.Обратите внимание! Первыми, кто провел перепись, сотрудничая с Apple, были США. Ее там организовывают каждые 10 лет.
Минцифры подписало меморандум с Apple
Как сообщили накануне в Кабмине, Минцифры и Apple подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме сотрудничества в рамках переписи, стороны будут делиться опытом и экспертизой в проектах, касающихся перехода к режиму paperless. Кроме этого, вместе будут развивать приложение Дия для платформы iOS.
Один из приоритетов для нас – диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти,
– подчеркнул Зеленский.
В сентябре 2021 года президент, находясь с официальным визитом в США, встретился с Тимом Куком, гендиректором Apple. Им удалось обсудить, в частности, разные сферы стратегического сотрудничества с компанией, ее продуктами и сервисами.
Что еще говорят о переписи населения
- По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, активную подготовку к переписи начнут уже в 2022 году. Его ведомство длительное время изучало опыт разных стран.
- Говорится, например, об аспекте аренды цифровой техники. Собственно, так делали Apple во время переписи населения в США. Это позволит сэкономить государственные деньги.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что перепись в Украине будет "необычной". Якобы принесет немало инноваций и "изменит страну в хорошем смысле этого слова".