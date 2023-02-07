Мы запретили топ-руководителям передвигаться вертолетами, – Клименко об авиатроще в Броварах

После ужасной трагедии в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД, все вертолеты Airbus 225 находятся на аэродромах. Собственно, в одном из таких летательных аппаратов на момент аварии находился покойный глава ведомства Денис Монастырский.

Этот инцидент произошел 18 января. Исполняющий обязанности руководителя Министерства внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона констатировал, что специалисты сейчас проверяют все вертолеты Airbus 225. Об этом информирует 24 Канал.

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Заявление Клименко относительно авиакатастрофы в Броварах

По словам Клименко, проверка вертолетов продлится около двух месяцев. Специалисты должны подтвердить их безопасность и надежность.

Вертолеты Airbus 225, один из которых упал в Броварах, в настоящее время все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе Министерства внутренних дел,

– сказал исполняющий обязанности главы МВД.

Падение вертолета в Броварах: важное

Правоохранители рассматривают несколько основных версий того, что повлекло за собой трагедию. Среди них – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и диверсия.

Этот вертолет Украина получила от Франции в августе 2020 года. В то же время, согласно соглашению, Франция должна поставить в Украину еще 37 вертолетов компании Airbus, а также 18 машин.

Примечательно, что соответствующий документ правительства обоих государств подписали еще в мае 2018 года. В нем говорится о создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты общей стоимостью 552 миллиона евро.

Также напоследок вспомним слова главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Он отметил, что смерть Дениса Монастырского из-за этой авиакатастрофы является огромной потерей для всего государства.

Известно, что авиасудно упало рядом с детсадом и жилой многоэтажкой. На нем находились 10 человек, в частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович. В общей сложности погибли 14 человек, среди них – один ребенок.