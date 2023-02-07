Мы запретили топ-руководителям передвигаться вертолетами, – Клименко об авиатроще в Броварах
После ужасной трагедии в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД, все вертолеты Airbus 225 находятся на аэродромах. Собственно, в одном из таких летательных аппаратов на момент аварии находился покойный глава ведомства Денис Монастырский.
Этот инцидент произошел 18 января. Исполняющий обязанности руководителя Министерства внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона констатировал, что специалисты сейчас проверяют все вертолеты Airbus 225. Об этом информирует 24 Канал.
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Заявление Клименко относительно авиакатастрофы в Броварах
По словам Клименко, проверка вертолетов продлится около двух месяцев. Специалисты должны подтвердить их безопасность и надежность.
Вертолеты Airbus 225, один из которых упал в Броварах, в настоящее время все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе Министерства внутренних дел,
– сказал исполняющий обязанности главы МВД.
Падение вертолета в Броварах: важное
- Правоохранители рассматривают несколько основных версий того, что повлекло за собой трагедию. Среди них – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и диверсия.
- Этот вертолет Украина получила от Франции в августе 2020 года. В то же время, согласно соглашению, Франция должна поставить в Украину еще 37 вертолетов компании Airbus, а также 18 машин.
- Примечательно, что соответствующий документ правительства обоих государств подписали еще в мае 2018 года. В нем говорится о создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты общей стоимостью 552 миллиона евро.
- Также напоследок вспомним слова главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Он отметил, что смерть Дениса Монастырского из-за этой авиакатастрофы является огромной потерей для всего государства.