Украина пытается втянуть Россию в дипломатический процесс, – МИД об обострении на Донбассе
Источник:24 канал
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о провокации и втягивании в войну. В Киеве убеждены, что имеют право отвечать на атаки пророссийских боевиков на Донбассе.
Украина, в отличие от России, стремится к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
Что было раньше Россияне заявили, что Украина "хочет втянуть их в войну"
В Украине напомнили о договоренностях
Спикер МИД заявил, что Россия игнорирует все шаги и договоренности по мирному урегулированию. У Кремля, по словам Николенко, каждый раз новые причины для нарушения режима тишины.
Олег Николенко призвал Россию "прекратить мыслить критериями войны" и придерживаться тех договоренностей, которых удалось достичь во время встречи в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года. В частности спикер МИД Украины напомнил о главных из них:
- отвод силовиков и оружия с линии разграничения;
- соблюдение режима прекращения огня;
- разблокировка работы КПВВ;
- гарантия безопасного доступа мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ответы на атаки предусмотрены документом
По словам Николенко, Украина делает все возможное для проведения следующей встречи в нормандском формате, однако инициативы со стороны Кремля пока нет.
Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международному праву. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия,
– заявил Николенко.
Кроме того, спикер украинского МИД добавил, что в связи с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня предусмотрена возможность для украинской стороны отвечать на провокации и атаки боевиков. Украина оставляет это право за собой.
Война на Донбассе: последние новости
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- 30 октября журналист Юрий Бутусов распространил информацию о том, что украинские военные взяли Старомарьевку. В ВСУ эту информацию опровергли. Это было второе подобное сообщение за последние несколько дней.
- 31 октября из-за очередных нарушений режима прекращения огня боевиками, украинский военный получил ранение. Защитника госпитализировали.