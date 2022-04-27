Украина работает над тем, чтобы заставить Путина освободить людей из "Азовстали", – Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 27 апреля сообщил, что российская армия сейчас больше всего сосредоточена в зоне ООС.

Алексей Арестович акцентировал внимание на направлениях на Славянск, Краматорск и Мариуполь. Об этом сообщает 24 канал.

Важно У Путина открестились от договоренностей с ООН по эвакуации гражданских из Мариуполя

По словам советника ОП, в Мариуполе российские оккупанты продолжают пытаться уничтожить украинских защитников в "Азовстали". Однако это им не удается.

"Как мы видим, наша дипломатия, Президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП работают над тем, чтобы Международная гуманитарная организация и страны-партнеры заставили Владимира Путина освободить наших людей, которые находятся в окружении в "Азовстали"", – отметил Алексей Арестович.

Он добавил, что первое – это гражданское. Однако работают и над тем, чтобы эвакуировать и украинских военных.

Что известно об эвакуации из "Азовстали"

Украина требует 2 отдельные коридоры из Мариуполя. Один нужен из самого города, другой – для скрывающихся людей в "Азовстали". Однако Россия не дает эвакуироваться.

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Москву 26 апреля 2022 года. Там он встретился с Владимиром Путиным. Президент России убеждал генсека, что его обманывают и все не так, как говорит мир и Украина.

В ООН после встречи рассказали, что Путин согласился на эвакуацию мирного населения Мариуполя с участием ООН и Красного Креста.

Тем временем у Путина открестились от договоренностей с ООН по эвакуации гражданских из Мариуполя.

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