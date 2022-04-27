Олексій Арестович закцентував щодо напрямків на Словʼянськ, Краматорськ та Маріуполь. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо У Путіна відхрестилися від домовленостей з ООН щодо евакуації цивільних з Маріуполя

За словами радника ОП, у Маріуполі російські окупанти продовжують намагатися знищити українських захисників в "Азовсталі". Проте це їм не вдається.

"Як ми бачимо, наша дипломатія, Президент України Володимир Зеленський, голова ОП працюють над тим, щоб Міжнародна гуманітарна організація і країни-партнери примусили Володимира Путіна звільнити наших людей. які знаходяться в оточенні в "Азовсталі", – зазначив Олексій Арестович.

Він додав, що перше – це цивільних. Проте працюють й над тим, щоб евакуювати й українських військових.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

Україна вимагає 2 окремі коридори з Маріуполя. Один потрібний із самого міста, інший – для людей, які ховаються, в "Азовсталі". Проте Росія не дає здійснити евакуацію.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Москви 26 квітня 2022 року. Там він зустрівся з Володимиром Путіним. Президент Росії переконував генсека, що нібито його обманюють й все не так, як говорить світ та Україна.

В ООН після зустрічі розповіли, що Путін погодився на евакуацію мирного населення Маріуполя за участю ООН та Червоного Хреста.

Тим часом у Путіна відхрестилися від домовленостей з ООН щодо евакуації цивільних з Маріуполя.

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