Украина раскритиковала МАГАТЭ за ретрансляцию российской пропаганды

Госатомрегулирование обратилось с открытым письмом к МАГАТЭ. Все из-за заявлений о том, что на Запорожской АЭС в значительном количестве хранят плутоний и уран.

На самом деле, это все ложь. Ее распространением занимается российская пропаганда, а руководство МАГАТЭ просто ее подхватило.

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МАГАТЭ находится под влиянием российской пропаганды

Руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды,

– говорится в письме.

Так, 25 мая во время выступления на Давосском экономическом форуме генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что якобы на оккупированной россиянами Запорожской АЭС "сохраняются 30 тысяч килограммов плутония и 40 тысяч обогащенного урана".

В Госатомрегулировании назвали такое высказывание ярким свидетельством того, что МАГАТЭ находится под влиянием российской пропаганды, а правдивой информации нет.

Украина опровергла информацию о запасах плутония и обогащенного урана, пригодных для изготовления ядерного оружия. В МАГАТЭ должны хорошо это знать, ведь ежегодно отчитываются в своем докладе. Украина еще в 2010 году избавилась от этих радиоактивных химических элементов.

У Украины нет возможностей производить плутоний и уран

На Запорожской АЭС не хранились и не хранятся ни плутоний, ни обогащенный уран, которые можно было бы использовать в военных целях,

– отметили в письме.

А все потому, что возможностей для этого у нас нет. На украинских АЭС не могут сделать даже несколько граммов этих элементов. Технологии для этого у Украины нет, а купить их она не может из-за политического запрета.

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Поэтому на всех АЭС Украины используются ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%. Оно не пригодно для изготовления ядерного оружия.

МАГАТЭ призвали способствовать выведению российских войск с территории ЗАЭС

В Госатомрегулировании напомнили, что в соответствии с резолюциями МАГАТЭ, Россия должна вывести свои войска из Запорожской АЭС, а гендиректор МАГАТЭ должен отслеживать ситуацию в Украине и отчитываться перед Советом руководителей о нарушениях на ядерных объектах.

Поэтому Украина призвала Гросси способствовать тому, чтобы российские кафиры вышли из ЗАЭС, а также прекратили обстреливать нашу территорию крылатыми и оперативно-тактическими ракетами. Это ведь может привести к планетарной катастрофе, которая превысит последствия Чернобыльской и Фукусимской аварий.

На тему смотрите видео, как российская армия обстреливала Запорожскую АЭС: