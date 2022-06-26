Украина рассматривает возможность приостановки безвиза с Израилем, – посол

Израиль занимает неоднозначную позицию в войне России против Украины и отказывается принимать беженцев. Украина может принять решение об ограничении на въезд.

Об этом сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он отметил, что, хотя время пребывания украинцев в Израиле увеличили на месяц, но сократили список родственников, которые могли приехать к израильским гражданам.

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Израильское ноу-хау

Корнийчук сообщил, что также в Израиле перестали рассматривать приглашения украинцев на лечение. Однако россиян пускают без ограничений.

Посол подчеркнул, что ни одна страна в мире не вводила визы с украинцами после 24 февраля. Такие государства, как Канада и Ирландия, вообще в одностороннем порядке отказались от виз. В Израиле сделали ноу-хау и ввели визы.

Для россиян и белорусов нет ограничений

По словам Корнийчука, в последнее время фиксируют большой отток украинцев из Израиля. Только за прошлый месяц уехали более 5 тысяч человек.

"И хорошо бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы", – сказал дипломат.

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Он добавил, что Украина воспринимает это болезненно и считает неприемлемым. Граждане Израиля могут получить ответ.

Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе Президента Украины мне говорят: такое – неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шану израильское правительство это почувствует,

– отметил Корнийчук.

Россия заставляла поддержать войну

Главный раввин Пинхас Гольдшмидт столицы оккупантов Москвы покинул Россию. Причиной послужило то, что у него просили поддержать агрессию против Украины. Должность мужчина занимал 33 года.

В мае Гольдшмидт уехал в Венгрию. Там он с супругой собирал помощь для украинских беженцев.

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