Украина раздобыла еще один российский танк в свое войско

4 марта 2022 , 16:56
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Источник:

телеграм-канал Дмитрия Лунина

Украинская армия жжет российскую технику, которая по приказу кровавого Путина нарушила наши границы. Русские настолько напуганы силой нашей армии, что иногда покидают свою технику и убегают.

Россия потеряла танк

Исполняющий обязанности главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин показал новый трофей украинцев. На фото кран грузит танк на грузовик.

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Теперь российское оружие в руках украинцев, ему точно найдут правильное применение после ремонта.


Российский танк / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина


Российский танк / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина


Российский танк / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина

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Автор: Михайло Гема