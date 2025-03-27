Как в Украине разрабатывают новые дроны для глубоких ударов по России

Украина производит больше всего в мире боевых дронов. Дроны стали неотъемлемой частью ведения боя – их используют для разведки, корректировки огня и поражения врага. Но как и у каждой новой технологии, у них есть большой потенциал к совершенствованию и расширению возможностей. Мы ищем и внедряем именно такие инновационные решения, которые усиливают наши войска на поле боя.

В качестве примера, хочу рассказать о технологии дронов – носителей ретрансляторов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Морские дроны-матки Украины уничтожат мечты России о доминировании в морях

Как работает радиоуправление дроном на поле боя

Представьте, что между дроном и пультом управления натянута тонкая невидимая нить – это радиосвязь. У нити есть определенная длина – это максимальная дистанция действия связи. Дальше этой дистанции дрон не полетит.

Максимальное расстояние, на которое простирается наша условная нить, называется "радиогоризонт". Цели, что расположены за этим горизонтом, наши дроны поразить не могут. Это проблема, ведь часто для того, чтобы остановить российские наступления, наиболее эффективно уничтожать стратегические цели в их тылу.

Как же увеличить это расстояние?

Можно использовать специальные мачты – наземные ретрансляторы, которые принимают и усиливают сигнал от пульта, благодаря чему дроны могут лететь дальше. Однако у них есть два больших минуса.

Первый – если между мачтой и беспилотником появится какое-то препятствие, например холм или дом, то "нить" связи разорвется и пилот потеряет управление.

Второй – наземные мачты достаточно большие и хорошо заметны с воздуха. Из-за этого врагу легче найти позиции наших пилотов.

Для решения этой проблемы мы обратили внимание на необходимую для фронта технологию дронов-носителей ретрансляторов.

Это когда ретранслятор – устройство для передачи сигнала – крепится на дрон, поднимающийся высоко в небо. Он становится посредником, передавая сигнал другим дронам, которые выполняют боевые задачи на больших расстояниях.

Возвращаясь к "нити", теперь у нас их две: одна соединяет пульт управления с дроном-ретранслятором, а вторая – дрон-ретранслятор с дроном, который выполняет боевую задачу. Благодаря высоте ретранслятора, эти "нити" могут простираться значительно дальше, минуя препятствия и расширяя зону действия ударных и разведывательных дронов во много раз. И, в отличие от мачты, дрон-ретранслятор является мобильным и менее заметным, что снижает риски демаскирования для военных.

Массовое использование таких воздушных ретрансляторов может стать новой инфраструктурой связи для наших беспилотных сил и настоящим кошмаром для российских оккупантов, которые не смогут чувствовать себя в безопасности даже далеко за линией боевого соприкосновения.

Тестирование теорий и внедрение на практике

На бумаге все просто, но в реальности технологии требуют проверки, тестирования и постоянного совершенствования. Поэтому Brave1 при поддержке заместителя главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко и Управления инновационной деятельности ВСУ провел два масштабных мероприятия с украинскими разработчиками дронов и военными, где мы тестировали эти технологии.

Первые испытания были своего рода proof of concept: мы проверяли теоретическую составляющую. В частности, три ключевых аспекта для успешного применения дронов-ретрансляторов:

собственно, сами ретрансляционные устройства;

дроны-носители ретрансляторов;

технологию оптической стабилизации, чтобы дрон мог автономно двигаться и зависать неподвижно над определенной точкой, даже во время действия РЭБ.

Кстати, это мероприятие стало первым в Украине массовым испытанием технологии оптической стабилизации (одометрии) на беспилотниках.

Результаты испытаний подтвердили высокий потенциал технологии, открыв путь для дальнейшего развития. Поэтому следующим нашим шагом стало тестирование непосредственно дронов-носителей ретрансляторов в приближенных к боевым условиях.

Для этого мы собрали более 20 производителей дронов, специализирующихся на подобных решениях. Ключевые требования – длительное время работы, оптимальный баланс цены и качества, украинское производство и имеющиеся комплектующие для ускорения логистики ремонта.

Читайте также За полгода Украина нанесла российской энергетике убытков на более чем 600 миллионов долларов

Разработчики протестировали способность своих изделий автономно взлетать, выполнять полет, приземляться и неподвижно зависать в воздухе над заданной точкой. Также испытали супервыносливые дроны, питающиеся от сети, и дроны с ночной оптической стабилизацией для уменьшения потерь беспилотников в темное время суток.

Отдельное направление – наземные роботизированные комплексы (НРК). Их сложнее обеспечить связью, поскольку на земле больше препятствий, чем в воздухе. Поэтому мы также испытывали решения для связи с наземными роботами.

По результатам этих тестирований и обратной связи от военных, наша команда сформировала список требований к характеристикам дронов-носителей ретрансляторов для разработчиков. Готовим следующие тесты и работаем над внедрением технологии в боевые подразделения. Кстати, на испытаниях присутствовали представители R&D-отделов некоторых подразделений, чьи изделия уже показывают высокую пригодность к применению на поле боя.

"Длинные руки" украинских военных

Связь является чрезвычайно важной функцией, но возможности дронов-носителей ретрансляторов этим не ограничиваются.

Некоторые из таких дронов могут нести не только ретрансляторы, но и другие беспилотники, например ударные FPV. Это так называемый дрон-матка.

Эти дроны летят на нужную глубину, запускают FPV и останавливаются в заданной точке, выполняя роль ретранслятора. А FPV-дроны поражают приоритетные цели за десятки километров от линии фронта, например штабы, системы РЭБ или ПВО.

Это геймченджеры для более быстрого, более точного и дальнего поражения врага там, где он меньше всего этого ожидает. Продолжаем искать, тестировать и внедрять такие инновационные решения, чтобы обеспечить украинским военным технологическое преимущество на поле боя.