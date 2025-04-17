Украина разрабатывает собственную систему ПВО: экс-офицер Воздушных сил сказал, какую роль может играть Европа

Украина может укрепить свою обороноспособность благодаря сотрудничеству с Европой. Речь идет о создании собственной стратегической системы ПВО при участии европейских партнеров не только через финансирование, но и через обмен технологиями и опытом.

Такой подход может стать основой для создания совместного украинско-европейского оборонного комплекса. Детали 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Как Европа может усилить Украину

Экс-офицер Воздушных сил объяснил: заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны стратегического уровня и приглашает европейских партнеров к инвестициям в этот проект необходимо правильно понимать.

Речь идет не только о финансовых вложениях, а об инвестициях возможностей – обмен технологиями, опытом, интеллектуальной собственностью. Например, в Европе уже есть фундаментальные решения, такие как французско-итальянская система SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, которые могут стать основой для совместного развития мощной системы ПВО.

Украина также имеет серьезный потенциал. Частные компании демонстрируют высокую эффективность и готовы участвовать в разработках. Но для этого требуется содействие со стороны государства – передача наработок, в частности тех, что были созданы еще в советские времена. Госкомпании, к сожалению, не всегда демонстрируют достаточную эффективность, поэтому государственно-частное партнерство – оптимальная модель развития.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 10 систем Patriot для противодействия российским баллистическим ракетам. Германия же сообщила о выделении нового военного пакета для Украины. Туда войдут четыре системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot.

Сотрудничество с европейскими странами позволяет не только ускорить разработку новых решений, но и унифицировать и стандартизировать подходы в сфере ОПК. Это может стать основой для формирования единого украинско-европейского оборонного комплекса.

Стоит вспомнить, что в Европе до сих пор нет самолета пятого поколения или некоторых других технологий, которые Украина уже разрабатывает или использует. Например, малые разведывательные беспилотники с низкой заметностью, которые прошли боевое испытание, могут быть интересным предложением для партнеров. Так же – современные радары, тепловизионные камеры и другие решения, которые уже показали эффективность на линии фронта.

Украина должна выходить к партнерам не с просьбой, а с предложением – предоставлять не отдельные дроны или системы РЭБ, а комплексные решения: интегрированные системы, обучение персонала, техническую поддержку.

Такой подход обеспечит более глубокое взаимодействие с Европой,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Зато Украина сможет получить поддержку в критически важных направлениях – авиация, стратегическая ПВО и тому подобное.