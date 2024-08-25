Россияне уже хотят оттянуть дальше свою авиацию: на что может быть способна "Паляница"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинского оружия, а именно ракету-дрон "Паляницу". Ее тактико-технические характеристики пока являются тайной, но россияне уже напуганы.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, заметив, что новое оружие будет предназначено для ударов по аэродромам России, где находятся военные самолеты. "Паляница" станет альтернативой оружию партнеров Запада.

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На что может быть способна "Паляница"

По словам эксперта по национальной безопасности, пока ракета-дрон была применена в боевом задании, когда ее применение будет массовое, тогда уже будут детали и показ ее успешности.

Уже анонсировано, что новое оружие может достигать до нескольких десятков российских аэродромов, на котором дислоцируются военные самолеты страны-агрессора. Наносить удары "Паляница" сможет на расстояние минимум до 500 километров.

Оружие будет еще совершенствоваться как украинские морские дроны, другая беспилотная авиация, которая сейчас наносит большой вред российской военной экономике и военным силам россиян и территории России.

То, что она будет направлена на территорию России, означает, что ее рассматривают как альтернативу Storm Shadow/SCALP, ATACMS и немецким ракетам, которые сегодня Украина не имеет возможность полностью применять по территории России в достаточном количестве,

– отметил Варченко.

Также он рассказал, что скорость "Паляницы" будет гораздо большей, чем дронов. Это означает, что вражеские системы противовоздушной обороны не будут иметь возможности с ней эффективно работать и бороться.

Россияне с 24 августа 2024 года, с тех пор как было продемонстрировано ракету-дрон, начали делать реальные движения, чтобы оттянуть свою авиацию с аэродромов, которые расположены в радиусе 300 – 400, а может и 500 километров от Украины,

– подчеркнул эксперт по национальной безопасности.