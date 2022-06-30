Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, – МИД

В МИД 30 июня сообщили, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией. Причиной стало решение страны признать боевиков во временно оккупированном Донбассе.

В МИД подчеркнули, что такое решение Сирии – это недружественный акт. Речь идет о посягательствах на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Кроме того, поступок Сирии является грубым нарушением:

украинского законодательства;

Устава ООН;

основополагающих норм и принципов международного права.

Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле. В ответ Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений,

– говорится в сообщении.

Заявление Кулебы

Кроме того, Украина начинает процедуру внедрения торгового эмбарго в отношении Сирии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у власти есть четкая позиция. На любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины максимально жесткая реакция. Интересы страны защищают всеми доступными способами. В том числе и на дипломатическом фронте.

Зеленский отреагировал на решение Сирии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия все-таки "выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств". Украинский лидер назвал это ничтожной историей.

По словам Зеленского, никаких отношений с Сирией больше не будет. Тем временем санкционное давление против Сирии усилится.

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