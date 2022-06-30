Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, – МИД
Источник:МИД Украины
В МИД 30 июня сообщили, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией. Причиной стало решение страны признать боевиков во временно оккупированном Донбассе.
В МИД подчеркнули, что такое решение Сирии – это недружественный акт. Речь идет о посягательствах на суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Кроме того, поступок Сирии является грубым нарушением:
- украинского законодательства;
- Устава ООН;
- основополагающих норм и принципов международного права.
Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле. В ответ Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений,
– говорится в сообщении.
Заявление Кулебы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у власти есть четкая позиция. На любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины максимально жесткая реакция. Интересы страны защищают всеми доступными способами. В том числе и на дипломатическом фронте.
Зеленский отреагировал на решение Сирии
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия все-таки "выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств". Украинский лидер назвал это ничтожной историей.
По словам Зеленского, никаких отношений с Сирией больше не будет. Тем временем санкционное давление против Сирии усилится.
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