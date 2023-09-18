Длительная война опасна для Украины. Об этом глава разведки заявил в новом интервью.

Обратите внимание Украина не нарушает правила войны, – Буданов оценил вероятность эскалации после "хлопка" в России

Украина рискует истощить свои собственные ресурсы в войне

По словам Буданова, Украина рискует потерять собственные ресурсы.

Мы зависимы от внешних игроков. Россия в основном зависит сама от себя,

– сказал глава ГУР.

Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных спонсоров.

Некоторые украинские чиновники начинают ощущать сдвиги в готовности партнеров продолжать поддержку на том же уровне. Другие говорят, что поставки боеприпасов могут скоро иссякнуть, что приведет к прекращению наступательных операций. Впрочем, Буданов исключает оба вывода. Он говорит, что имеет "хорошие знания" о политических реалиях на Западе.

"Еще абсолютно не определено, как долго Запад сможет поддерживать достаточные поставки нам ресурсов. Склады в западных странах не совсем пустые. Что бы кто ни говорил", – подчеркнул Буданов.

Враг имеет немало ресурсов

Не так давно военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне создают вторую линию обороны на Юге вокруг города Токмак. Удерживает ее 58-я общевойсковая армия оккупантов. На этом участке фронта они строят укрепления, дополнительные блокпосты, устанавливают противотанковую оборону типа "еж" и копают новые траншеи.

По словам Селезнева, враг накапливает ресурсы не только для того, чтобы остановить украинское движение вперед в сторону Токмака, но и пытается в рамках собственных контратак коренным образом изменить обстановку на этом участке фронта, отодвинув наши подразделения в сторону Работино и даже севернее.