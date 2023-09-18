Тривала війна небезпечна для України. Про це очільник розвідки заявив у новому інтерв’ю.

Зверніть увагу Україна не порушує правила війни, – Буданов оцінив імовірність ескалації після "бавовни" у Росії

Україна ризикує виснажити свої власні ресурси у війні

За словами Буданова, Україна ризикує також втратити власні ресурси.

Ми залежні від зовнішніх гравців. Росія здебільшого залежить сама від себе,

– сказав глава ГУР.

Таким чином, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних спонсорів.

Деякі українські чиновники починають відчувати зрушення в готовності партнерів продовжувати підтримку на тому ж рівні. Інші кажуть, що постачання боєприпасів можуть скоро вичерпатися, що призведе до припинення наступальних операцій. Втім, Буданов відкидає обидва висновки. Він каже, що має "добрі знання" про політичні реалії на Заході.

"Ще абсолютно не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нам ресурсів. Склади в західних країнах не зовсім порожні. Що б хто не казав", – наголосив Буданов.

Ворог має чимало ресурсів

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що росіяни створюють другу лінію оборони на Півдні довкола міста Токмак. Утримує її 58-а загальновійськова армія окупантів. На цій ділянці фронту вони будують укріплення, додаткові блокпости, встановлюють протитанкову оборону типу "їжак" та копають нові траншеї.

За словами Селезньова, ворог накопичує ресурси не тільки для того, щоб зупинити український рух вперед у бік Токмака, але й намагається в рамках власних контратак докорінно змінити ситуація на цій ділянці фронту, відсунувши наші підрозділи у бік Роботине і навіть північніше.