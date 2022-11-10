Первый за четверть века: Украина открыла новый пункт пропуска на границе с Румынией

На границе Украины и Румынии открыли новый пропускной пункт "Красноильск - Викову де Сус". Это первый построенный пункт на границе двух стран за последние 25 лет.

Пропускной пункт открыли премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Румынии Николае Чуке. Это первый построенный с нуля пропускной пункт за последние 25 лет и второй с момента провозглашения независимости Украины.

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Проект изменили из-за войны войны

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что по проекту "Красноильск" строился только для легкового транспорта и только для работы днем. Однако из-за полномасштабной войны Украина и Румыния договорились о том, что новый пропускной пункт будет полностью грузовым.

Сегодня пункт работает круглосуточно для легкового транспорта и пустых грузовиков. Автотранспорт с товаром поедет только с румынской стороны границы, как только будет обустроена дорога,

– отметил Найем.

До открытия "Красноильска" единственным грузовым пропускным пунктом был "Порубное – Сирет", который из-за высокой нагрузки пропускал вдвое больше транспорта, чем позволяет инфраструктура. Открытие еще одного пункта уменьшит нагрузку на "Порубное".

Новый пропускной пункт "Красноильск" / Фото с телеграм-канала Мустафы Найема

Ежесуточно "Красноильск" сможет принимать до 500 легковых и 100 грузовых автомобилей. До конца года на украинско-румынской границе должен появиться еще один пропускной пункт "Дьяковцы - Раковец".