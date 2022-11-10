Пропускний пункт відкрили прем’єр-міністри України Денис Шмигаль і Румунії Ніколає Чуке. Це перший збудований "з нуля" пропускний пункт за останні 25 років та другий з моменту проголошення незалежності України.

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Проєкт змінили через війну

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що за проєктом "Красноїльськ" будувався лише для легкового транспорту і тільки для роботи в день. Однак через повномасштабну війну Україна та Румунія домовилися про те, що новий пропускний пункт буде повністю вантажним.

Відсьогодні пункт працює цілодобово для легкового транспорту та порожніх вантажівок. Автотранспорт з товаром поїде щойно з румунського боку кордону буде облаштована дорога,

– зазначив Найєм.

До відкриття "Красноїльська" єдиним вантажним пропускним пунктом був "Порубне – Сірет", який через високу навантаженість пропускав удвічі більше транспорту, ніж дозволяє інфраструктура. Тож відкриття ще одного пункту зменшить навантаження на "Порубне".

Новий пропускний пункт "Красноїльськ" / Фото з телеграму Мустафи Найєма

Щодоби "Красноїльськ" зможе приймати до 500 легкових та 100 вантажних автомобілів. До кінця року на українсько-румунському кордоні має з'явитися ще один пропускний пункт "Дяківці – Раковець".